Tunisie | météo : Orages et fortes pluies attendus cette nuit

Des cellules orageuses locales, parfois accompagnées de pluies abondantes, sont attendues dans la nuit de ce jeudi 28 août 2025 sur les régions du nord et du centre.

C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM), en précisant que des chutes de grêle ne sont pas à exclure dans certaines zones, alors que le temps restera partiellement nuageux dans le Sud.

L’INM a ajouté que des vents forts sont attendus près des côtes et dans le Sud atteignant 80 km/h en rafales par endroits et que les minimales de la nuit varieront, cette nuit, entre 23 et 28 °C dans les régions du nord et du centre et entre 29 et 34 °C ailleurs, pouvant même atteindre 36 °C dans le Sud-Ouest.

Y. N.