Météo | Tunisie : Un automne sec et chaud en perspective (INM)

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), l’automne devrait être marqué par un temps sec et des températures supérieures à la normal saisonnière en Tunisie.

Dans son rapport publié ce vendredi 29 août par l’INM a précisé que la majorité des régions du pays connaîtront de fortes chaleurs et des températures relativement élevées durant les mois de septembre, octobre et novembre 2025.

Durant cette même période, le temps sera plutôt sec avec des précipitations prévues au nord du pays et de faibles cumuls dans le sud.

Y. N.