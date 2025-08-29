Tunisie | Retour à la double séance lundi : Rappel des horaires

La présidence du gouvernement a annoncé le retour à la double séance pour les fonctionnaires en Tunisie à partir du lundi 1er septembre 2025.
Dans son communiqué, la présidence a rappelé que ce changement d’horaire de travail est spécifié en vertu du décret n° 1710 de l’année 2012 daté du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et des jours de travail pour les fonctionnaires de l’État, les collectivités locales et les institutions publiques à caractère administratif.
Ci-dessous les horaires administratifs à compter de lundi prochain :
- Du lundi au jeudi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30;
- Le vendredi de 8h00 à 13h et de 14h30 à 17h30.

