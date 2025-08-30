Affaire Jilani Dabboussi | Le recours de Mondher Lounissi rejeté

Le dirigeant Ennahdha Mondher Lounissi, s’est vu rejeter son recours contre la décision de son renvoi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour être jugé dans l’affaire Jilani Dabboussi.

Ce rejet a été formulé par la chambre pénale de la Cour de cassation confirmant ainsi la décision de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis relative au renvoi de Mondher Lounissi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour homicide volontaire.

Dans cette même affaire, des mandats de dépôt ont également été émis à l’encontre de Noureddine Bhiri (ancien ministre de la Justice et dirigeant nahdhaoui), un ex-cadre judiciaire et une ancienne médecin de la prison de Mornaguia, Dr Nadia Hellal.

Rappelons que Dr Jilani Daboussi, ancien maire de Tabarka et ancien député était poursuivi dans des affaires de corruption et placé en détention. Il est décédé en 2014, quelques heures après sa sortie de prison au terme de 3 ans d’incarcération.

Son fils Sami Daboussi affirme qu’il s’agit d’une «liquidation politique», accusant des personnalités politiques alors au pouvoir d’être derrière la mort de son père qui souffrait d’insuffisance rénale chronique nécessitant des séances régulières de dialyse, dans les pénibles conditions d’incarcération…

Y. N.