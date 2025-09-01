Hausse des températures ce lundi en Tunisie

Une hausse significative des températures sera perceptible ce lundi 1er septembre 2025 sur tout le territoire tunisien, avec l’apparition d’orages localement.

Une température maximale de 40 degrés (à l’ombre) est attendue dans le Grand Tunis, tandis que les températures maximales oscilleront entre 33 et 37 degrés près des golfes d’Hammamet et de Gabès, et entre 37 et 42 degrés sur les hauteurs et autres régions.

Le temps sera partiellement nuageux aujourd’hui, avec des nuages ​​qui devraient se densifier dans l’après-midi, et des orages accompagnés de pluies légères.

Selon l’ingénieur Mondher Mrabet de l’Institut national de météorologie qui intervenait ce matin dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque, les températures devraient baisser à partir de mardi matin, avec des pluies temporaires et parfois abondantes dans de nombreuses régions, accompagnées de grêle dans certaines zones.

