Les potins du cardiologue | Un comprimé de Clopidogrel avec son café le matin

Cette fois, l’inamovible Aspirine semble en avoir pris un coup. Au dernier congrès de cardiologie à Madrid, une étude qui vient concomitamment d’être publiée sur ‘‘The Lancet’’ démontre sur un échantillon de 25 000 personnes aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Australie, au Japon, et en Suisse, une réduction des événements cardiovasculaires majeurs (infarctus du myocarde, morts subites, accident vasculaires cérébraux) de 14% chez les patients sous Clopidogrel par rapport à ceux sous acide acétylsalicylique.

Dr Mounir Hanablia *

Ce qui est remarquable c’est que contrairement à ce que croient dur comme fer les chirurgiens et réanimateurs dans notre pays, le risque hémorragique ne s’en est pas trouvé accru. D’abord que mes collègues cardiologues se rassurent. Je ne me suis pas rendu au dit congrès, aucun fabricant de stents ou de médicaments ne gardant mon nom dans ses cartons, depuis plus d’une décade, je puis l’assurer. Ce n’est donc pas la peine de chercher qui aura passé outre le véto imposé par les membres qui comptent de la profession. C’est simplement en lisant The Guardian que je suis tombé sur l’article.

La nouvelle mérite d’autant plus d’être rapportée que le Clopidogrel semble en rupture de stock dans les pharmacies depuis un certain temps, qui par hasard, correspond à l’apparition sur le marché d’un nouvel antiagrégant plaquettaire, beaucoup plus coûteux et non encore soumis aux tarifications imposées par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) pour le remboursement.

D’autre part, on ne peut pas s’empêcher de penser que les pays concernés par l’étude appartiennent à un monde dont nous ne faisons pas partie.

Par conséquent, l’extrapolation des résultats à nos réalités doit se faire avec circonspection. S’il y a une leçon à retenir «à priori» c’est que l’association Ticlopidine Acide acétylsalicylique n’est plus de mise. Un cardiologue bien connu de la profession, très Olé Olé, avait il y a quelques années reçu un prix pour un poster réalisé lors d’un congrès à l’étranger sur la résistance à l’Aspirine. Naturellement notre presse nationale ne s’était pas fait faute ainsi qu’elle en a l’habitude de vanter le savoir et le niveau «internationalement reconnus» des chercheurs et médecins tunisiens. Encouragé par des débuts aussi tonitruants, notre cardiologue s’était lancé dans une étude sur la résistance au Clopidogrel qui en ces temps-là relevait du monopole d’un grand laboratoire du Big Pharma. Mais pour d’évidentes raisons, il préféra abandonner son travail. N’est pas Eric Topol qui veut.

* Médecin de libre pratique.