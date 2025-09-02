Attaque au couteau à Marseille | L’assaillant Tunisien abattu par la police

L’individu qui a blessé cinq personnes au couteau, ce mardi 2 septembre 2025 au cœur de Marseille en France, a été abattu par les forces de l’ordre.

La police a pu intervenir rapidement, dans le 1er arrondissement de Marseille, après une agression au couteau qui a commencé dans un hôtel qu’occupait l’assaillant, un Tunisien en situation régulière, indiquent les médias locaux.

Ce dernier s’était fait expulsé de la chambre d’hôtel pour défaut de paiement et a poignardé le nouvel occupant de ladite chambre, puis le gérant de l’hôtel et son fils. Dans la rue, il a menacé les passants blessant deux d’entre eux au visage.

Les policiers de la BAC, sont arrivés rapidement sur place et lui ont demandé de jeter ses armes, mais il n’obtempère pas et les menace directement… Les agents ont donc fait usage de leurs armes.

François-Noël Buffet, ministre auprès de Bruno Retailleau, n’a pas souhaité s’avancer sur la thèse de l’attaque terroriste, ajoute la même source. Et de son côté, le parquet national anti-terroriste (PNAT) est actuellement en observation de la procédure suivie par le parquet de Marseille.

Y. N.