Décès du journaliste Marwen Hadweji | Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la mort du journaliste Marwen Hadweji, retrouvé ce matin dans sa voiture qui s‘était renversée et est tombée dans le canal Medjerda, à l’ouest de Tunis.

C’est ce qu’a indiqué Sami Smadhi, premier assistant du procureur et porte-parole du tribunal, cité dans la soirée de ce mardi 2 septembre 2025, par Mosaïque FM, en précisant que le corps du regretté Marwen Hadweji a été transféré à l’hôpital au service de médecine légale afin de déterminer les causes et les circonstance exactes du décès.

Rappelons que le journaliste était porté disparu, après avoir raccompagné sa sœur chez elle à Fouchana, vers 20h30. Son téléphone portable avait cessé de fonctionner et sa famille avait alors lancé un appel à témoins…

Y. N.