Affaire Abdelkader Dhibi | La LTDH exprime sa colère et son indignation

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a exprimé sa profonde colère et indignation après la mort d’Abdelkader Dhibi, le Tunisien tué par des policiers à Marseille.

Dans un communiqué publié ce jeudi 4 septembre 2025, la LTDDH estime que l’intervention de la police française s’est déroulée « dans un mépris flagrant de la loi et des principes fondamentaux des droits humains… représentant ainsi une violation grave des engagements internationaux de la France en matière de droit international humanitaire et de droit international des droits de l’Homme ».

Totalement solidaire avec la famille d’Abdelkader Dhibi ainsi qu’avec l’ensemble de la communauté tunisienne en France, la Ligue des droits de l’Homme a rappelé que « le droit à la vie, la dignité humaine et la sécurité des personnes sont des principes inaliénables et imprescriptibles que tous les États doivent respecter sans discrimination ni sélectivité ».

La même source a également appelé les autorités françaises à ouvrir une enquête sérieuse, indépendante et transparente, dont les résultats devront être publics, estimant que les policiers impliqués dans cette affaire doivent être poursuivis et tenus responsables de leurs actes.

« Laisser passer de tels actes ne ferait que renforcer la culture de l’impunité et constituerait une menace directe pour les communautés tunisienne, arabe et musulmane vivant en France », lit-on encore dans le communiqué de la LTDG, qui rappelle que le respect du droit international, la lutte contre la violence, la discrimination et le racisme sont une responsabilité collective.

Rappelons que la Tunisie a exprimé une protestation officielle et ferme et a demandé aux autorités françaises de mener une enquête rapide et rigoureuse pour établir les responsabilités dans cette affaire, tout en affirmant qu’elle va prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les droits du défunt et de sa famille et de leur rendre justice.

Y. N.