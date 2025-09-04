Algérie vs Botswana en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

les Fennecs d’Algérie reçoivent le Botswana dans un match crucial des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, comptant pour la 7e journée du groupe G de la zone CAF. Cette rencontre tant attendue se déroule au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, avec un coup d’envoi prévu à 20h00 heure algérienne (21h00 heure française).

Alors que l’Algérie, favorite selon les pronostics avec des victoires potentielles 2-0, 3-0 ou 2-1, vise à consolider sa position en tête du groupe devant le Mozambique, le Botswana espère créer la surprise dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

Suivez en direct le match Algérie Botswana: