Algérie vs Botswana en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

4 septembre 20254 septembre 2025
les Fennecs d’Algérie reçoivent le Botswana dans un match crucial des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, comptant pour la 7e journée du groupe G de la zone CAF. Cette rencontre tant attendue se déroule au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, avec un coup d’envoi prévu à 20h00 heure algérienne (21h00 heure française).

Alors que l’Algérie, favorite selon les pronostics avec des victoires potentielles 2-0, 3-0 ou 2-1, vise à consolider sa position en tête du groupe devant le Mozambique, le Botswana espère créer la surprise dans ces qualifications pour le Mondial 2026.

Suivez en direct le match Algérie Botswana:

