Condamnation confirmée par la Cour d’appel pour Mourad Messaoudi

La chambre correctionnelle d’été de la Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce vendredi 5 septembre 2025, le jugement prononcé par contumace contre le juge révoqué Mourad Messaoudi

L’avocat Samir Ben Amor a pour sa part dénoncé cette condamnation à 8 mois de prison contre Mourad Messaoudi en affirmant que ce jugement a été prononcé sans audition de l’accusé ni plaidoirie de la défense, a-t-il noté dans un post publié sur sa page Facebook.

Rappelons que Mourad Messaoudi est poursuivi dans une affaire d’octroi d’avantages afin d’influencer des électeurs lors de la présidentielle de 2024, accusations qu’il nie totalement.

Y. N.