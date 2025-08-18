Affaire Mourad Messaoudi | La date de l’audience fixée

L’audience du juge révoqué Mourad Messaoudi a été fixée au 5 septembre 2025, annonce son avocat Samir Ben Amor ce lundi 18 août 2025.

Arrêté vendredi dernier, Mourad Messaoudi devra rester en détention en attendant de comparaître devant la justice dans 15 jours, sachant que le juge révoqué est poursuivi dans une affaire d’octroi d’avantages afin d’influencer des électeurs lors de la présidentielle de 2024.

La même source rappelle qu’en août 2024, le tribunal de première instance de Tunis avait condamné Mourad Messaoudi par contumace à huit mois de prison ferme et que la peine avait été confirmée en appel, avant l’annulation du jugement, en février 2025, lors de l’audience d’opposition.

Toutefois en août 2025, un nouveau mandat de recherche a été émis à l’encontre du concerné, déplore la même source en pointant du doigt « une véritable injustice ».

De son côté l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a fermement dénoncé cette arrestation estimant par ailleurs qu’il y a « violation de l’immunité judiciaire », tout en rappelant que le tribunal administratif avait rétabli Mourad Messaoudi dans ses fonctions en août 2022, après sa révocation par décret présidentiel.

Y. N.