Djokovic vs Alcaraz en live streaming : Demi finale US Open 2025

Dans un choc de titans très attendu à l’US Open 2025 (Programmé à 21h heure française), Novak Djokovic affronte Carlos Alcaraz en demi-finale masculine ce vendredi 5 septembre. Le Serbe, âgé de 38 ans et en quête d’un record historique avec un 25e titre du Grand Chelem, mène 5-3 dans leurs duels directs et reste invaincu face à l’Espagnol sur surface dure. De son côté, le prodige espagnol, numéro 2 mondial, impressionne par sa forme étincelante, n’ayant pas concédé un seul set jusqu’ici, et vise une revanche éclatante après ses récentes défaites.

Suivez en direct le match Djokovic Alcaraz: