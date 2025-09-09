Détention prolongée pour les accusés dans l’affaire Henchir Chaâl

La justice a décidé de prolonger la période de détenion de l’ancien ministre de l’Agriculture Samir Taieb ainsi que huit autres accusés dans l’affaire de l’exploitation agricole Henchir Chaâl.

c’est ce qu’indique une source citée ce mardi 9 septembre 2025 par Mosaïque FM, en précisant que ke juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a décidé une prolongation de quatre mois supplémentaires de leur détention provisoire.

Notons que les accusés en détention sont visés par une enquête liée à des soupçons de corruption financière et administrative au sein de Henchir Chaâl, et ce, suite à une plainte déposée par une responsable régionale après une visite du président Kaïs Saïed sur le site agricole.

Y. N.