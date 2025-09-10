Faculté de droit de Tunis | Cérémonie à la mémoire de Chawki Gaddes (Photos)

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et l’Association tunisienne de droit constitutionnel ont rendu un hommage poignant à Chawki Gaddes, figure respectée du monde juridique et universitaire.

Cette cérémonie, empreinte d’émotion a réuni de nombreux collègues, étudiants et amis pour rendre hommage à l’homme qui a marqué son époque par son intégrité et son dévouement.

La faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis et l’Association tunisienne de droit constitutionnel, qui ont remercié toutes les personnes ayant pris part à la cérémonie, ont par ailleurs réitéré, dans une note diffusée ce soir, leurs sincères condoléances à la mère de Chawki Gaddes, Mongia Ben Mansour Gaddes, sa femme Salwa Hamrouni, ses enfants Fatma et Youssef et à tous/ toutes ses collègues et ami.e.s.