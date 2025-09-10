Flottille Soumoud | Communiqué du ministère de l’Intérieur sur l’attaque contre le navire Alma

Le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué sur l’attaque ayant touché, hier soir, le navire Alma de Flottille Soumoud au port de Sidi Bou Saïd (banlieue nord de Tunis).

Dans son communiqué diffusé dans la soirée de ce mercredi 10 septembre 2025 , le ministère évoque un «acte prémédité» et affirme qu’une enquête est en cours et que ses services poursuivent les investigations afin que « l’opinion publique, en Tunisie et dans le monde entier, sache qui a planifié, collaboré et exécuté cette agression ».

Notons que pour la première attaque ayant visé le navire Family avant-hier, selon les organisateurs de la flottille Soumoud, le ministère avait plitôt parlé d’un «accident».

