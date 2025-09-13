Aneti | Fin de la prolongation des contrats Civp à partir du 1er octobre 2025

L’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) a annoncé la suspension de la procédure de prolongation des contrats d’initiation à la vie professionnelle (Civp) à partir du 1er octobre 2025.

La durée maximale de bénéficier du programme par l’entreprise étant fixée à 12 mois pour un même bénéficiaire, selon un communiqué de l’agence qui a ajouté que la procédure de prolongation du contrat de préparation à la vie professionnelle continuera d’être appliquée aux personnes portant un handicap et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’une qualification technique supérieure.

La même source précise qu’aucune demande de prolongation ne sera acceptée après le 30 septembre 2025, sachant que les contrats en vigueur dont la durée ne dépasse pas 9 mois et qui expirent après le 30 septembre 2025, peuvent être prolongés exceptionnellement pour une durée maximale de 12 mois.