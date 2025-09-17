Cyberviolence | Regards croisés entre la Tunisie et la Belgique

À la suite de son événement parallèle organisé le 10 mars 2025 au siège des Nations Unies à New York (CSW69), le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (ONG dotée du statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC) et le Centre Culturel Arabe en Pays de Liège organisent un cycle de conférences consacré aux enjeux cruciaux de la cyberviolence.

Ce samedi 20 septembre 2025, plusieurs thèmes seront abordés et discutés, notamment lors d’un espace de réflexion, d’échange et d’action pour construire des stratégies efficaces de protection des femmes et des filles dans le monde numérique :

Les mécanismes juridiques comparés entre la Tunisie et la Belgique

Le rôle des réseaux sociaux dans la lutte contre la cyberviolence

L’autonomisation numérique des femmes : éducation aux médias & self-défense digitale

La même source a cité les intervenantes attendues à cet évènement : Monia Lachheb (Université de Tunis El Manar) – Droits des femmes et cyberviolence dans le contexte tunisien; Nevruz Unal – Échevine de la Prévention, Droits humains & Égalité des chances et Salma Triki – Docteure en sociologie, spécialiste des questions de genre (modératrice).

