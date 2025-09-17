Tunisie | Une rentrée scolaire déjà chahutée

L’année scolaire a à peine commencé que les différents syndicats de bases du secteur de l’éducation nationale relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) commencent à organiser des rassemblements de protestation dans les régions.

Deux jours après la rentrée scolaire 2025-2026, ces syndicats organisent déjà aujourd’hui, mercredi 17 septembre 2025, des rassemblements de protestation d’une durée de 2 heures, de 10 heures à midi, à l’intérieur des établissements scolaires et des délégations régionales de l’éducation, indique-t-on du côté de l’UGTT.

Ces mouvements ont été décidés pour dénoncer la démarche unilatérale suivie par le ministère de l’Education dans la nomination des agents et leur transfert d’une région à une autre.

La tutelle revient sur les acquis et les accords conclus, refuse de négocier et porte gravement atteinte au droit syndical, dénoncent les protestataires dans leur communiqué.

Participent à ces rassemblements de protestations plusieurs corps de l’éducation : instituteurs, professeurs, surveillants, surveillants généraux, inspecteurs de l’éducation du primaire et du secondaire, conseillers d’orientation, agents administratifs, ouvriers, etc.

Ils appellent les autorités à réagir positivement à leurs revendications, tout en menaçant de poursuivre leur mouvement.

I. B.