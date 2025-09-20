INSSPA | Saisie de plus 13 tonnes de produits alimentaires à Bizerte

Les services de contrôle ont saisi plus de 13 tonnes de viande et autres produits alimentaires stockés dans des conditions non conformes aux normes sanitaires à Bizerte.

La saisie a été opérée au sein d’une exploitation agricole destinée à l’élevage de bétails et de chiens, précise l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ce samedi 20 septembre 2025.

Parmi les produits saisis on compte 10 tonnes de viande, principalement de la volaille d’origine inconnue, de la viande rouge stockées depuis un certain temps dans un congélateur, ainsi que 300 kg de charcuterie préparée dans un entrepôt voisin, ou encore 3 tonnes de semoule alimentaire conditionnée dans des sacs de 10 kg.

L’INSSPA a ajouté que le Parquet a été alerté et que les procédures légales nécessaires ont été prises.

