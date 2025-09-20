Marche rose 2025 | ATAMCS : Marchons pour pour la bonne cause

Le 5 octobre prochain, dans le cadre d’Octobre Rose, les Gazelles de l’Association Assistance aux malades du cancer du sein (ATAMCS), et l’Association sportive Kolna Nemchiw marcheront main dans la main pour la bonne cause.

Cette année, la marche rose se déroulera au cœur du site archéologique d’Oudhna, offrant une escapade en pleine nature tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein.

Cette initiative vise à sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage précoce avec un message de solidarité et d’espoir. La marche est ouverte à toutes et à tous.

Y. N.