Le poème du dimanche | ‘‘J’ai décidé d’arriver’’ de Khaled Al-Maaly

Né en 1956 près de Samawa, en Irak, Khaled Al-Maaly est poète, éditeur, journaliste et traducteur résidant en Allemagne.
Il publie son premier recueil, en 1978. Date à laquelle il quitte l’Irak pour le Liban, la France et l’Allemagne où il s’établit, en 1983. Il fonde à Cologne la maison d’édition al-Kamel Verlag, منشورات الجمل qui publie la littérature arabe d’avant-garde et contribue à un travail important de traduction de la littérature mondiale vers l’arabe.
Co-fondateur en France avec l’écrivain irakien, Abdelkader al-Janabi de la revue, Faradis فراديس qui cesse de paraître en 1993. Son œuvre est couronnée de succès et de différentes distinctions.
Tahar Bekri
Sans éveil. Dans l’obscurité noire
J’ai décidé d’arriver
Le parfum dans ma main
Et dans ma bouche un nuage de souvenirs
Une nuit dans laquelle je me suis perdu
J’avais égaré son matin très tôt
Fuyant un destin qui m’était apparu
Encore fixe comme un pilier qui attend
Là le pari fut exécuté
Mais pas mes préparatifs
Je suis resté la vie comme un spectacle
Un oiseau sur un arbre
Fête après le dîner
A qui est ce souffle qui passe
A travers la fin
Et les oiseaux diurnes courent après
Sauf qu’il a évité le signal
Et s’est caché dans l’espace
L’idée du matin ici
L’ont rapproché un livre un fleuve bouillonnant de mots
Qui ont laissé leur nuit derrière une colline
où mon âme m’a rencontré pliée
Traduit de l’arabe par Tahar Bekri
‘‘Le livre des questions’’, 1996
