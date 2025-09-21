Le poème du dimanche | ‘‘J’ai décidé d’arriver’’ de Khaled Al-Maaly

Né en 1956 près de Samawa, en Irak, Khaled Al-Maaly est poète, éditeur, journaliste et traducteur résidant en Allemagne.

Il publie son premier recueil, en 1978. Date à laquelle il quitte l’Irak pour le Liban, la France et l’Allemagne où il s’établit, en 1983. Il fonde à Cologne la maison d’édition al-Kamel Verlag, منشورات الجمل qui publie la littérature arabe d’avant-garde et contribue à un travail important de traduction de la littérature mondiale vers l’arabe.

Co-fondateur en France avec l’écrivain irakien, Abdelkader al-Janabi de la revue, Faradis فراديس qui cesse de paraître en 1993. Son œuvre est couronnée de succès et de différentes distinctions.

Tahar Bekri

Sans éveil. Dans l’obscurité noire

J’ai décidé d’arriver

Le parfum dans ma main

Et dans ma bouche un nuage de souvenirs

Une nuit dans laquelle je me suis perdu

J’avais égaré son matin très tôt

Fuyant un destin qui m’était apparu

Encore fixe comme un pilier qui attend

Là le pari fut exécuté

Mais pas mes préparatifs

Je suis resté la vie comme un spectacle

Un oiseau sur un arbre

Fête après le dîner

A qui est ce souffle qui passe

A travers la fin

Et les oiseaux diurnes courent après

Sauf qu’il a évité le signal

Et s’est caché dans l’espace

L’idée du matin ici

L’ont rapproché un livre un fleuve bouillonnant de mots

Qui ont laissé leur nuit derrière une colline

où mon âme m’a rencontré pliée

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri

‘‘Le livre des questions’’, 1996