Macron à CBS | «La reconnaissance de la Palestine est le début d’un processus politique»

22 septembre 202522 septembre 2025
Dans une interview accordée à la chaîne américaine CBS, le président français Emmanuel Macron a expliqué que la reconnaissance de l’Etat de Palestine marque le début d’un processus politique, dont il attend un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et le rétablissement de l’aide humanitaire à Gaza.

Macron a rappelé que son appel à la reconnaissance de la Palestine et ses objections à la guerre à Gaza n’ont rien d’antisémite.

Il a également jugé «inapproprié» que l’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner – dont le fils est marié à Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump – l’accuse publiquement de ne pas en faire assez pour lutter contre l’antisémitisme en France.

À ce sujet, l’ambassadeur a été convoqué au Quai d’Orsay ces dernières semaines, où il a déploré ces accusations «inacceptables».

Ce soir se tiendront la Conférence de haut niveau sur la solution à deux États, convoquée par la France et l’Arabie saoudite, ainsi que la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères du G7, convoquée par la présidence tournante canadienne.

Le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et le Portugal ont reconnu l’État de Palestine hier, à la veille de l’Assemblée générale des Nations Unies. Plus de 150 pays dans le monde l’ont fait. Malte annoncera officiellement sa reconnaissance aujourd’hui.

Les États-Unis, parrains de l’Etat voyou israélien et complices du génocide qu’il perpètre à Gaza, ont qualifié de «purement symbolique» la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs alliés clés. «Notre objectif reste une diplomatie sérieuse, et non une mise en scène», a déclaré un porte-parole du département d’État, selon l’AFP. «Nos priorités sont claires : la libération des otages, la sécurité d’Israël, et la paix et la prospérité pour toute la région, qui ne sont possibles que sans le Hamas.» Il reste à expliquer comment Washington espère réaliser la paix dans la région en surarmant Israël et en lui laissant carte blanche pour agresser tous ses voisins, impunément.

