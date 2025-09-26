Suède-Tunisie | Le parcours inspirant de la juriste Tasnim Tayari

L’Ambassadeur Cecilia Wramsten a eu le plaisir d’accueillir Tasnim Tayari, juriste tunisienne, chez elle dans le cadre des rencontres régulières « café avec l’ambassadeur ».

Tasnim est lauréate 2023 du programme SI Leader Lab en Suède, porté par l’Institut suédois. Elle exprime toute sa gratitude pour cette expérience enrichissante, affirmant : « J’ai acquis énormément de connaissances ».

Le programme a joué un rôle déterminant dans son parcours en tant que défenseure des droits civiques, en lui apportant des compétences en leadership, des contenus qu’elle utilise encore aujourd’hui, un réseau solide, ainsi qu’un mentor inspirant qu’elle a récemment invité en Tunisie.

Engagée depuis son plus jeune âge dans les mouvements pour les droits civiques, Tasnim a été membre exécutif de l’organisation tunisienne IWATCH pendant plus de cinq ans après la révolution de 2011.

Elle y a contribué activement à l’élaboration de la jurisprudence sur l’accès à l’information, à des affaires emblématiques de lutte contre la corruption, et à la protection des lanceurs d’alerte.

Aujourd’hui, Tasnim siège au conseil d’administration de World Learning en tant que responsable du programme MENA. Elle veille à ce que les expertises en matière de droits civiques circulent et soient accessibles à toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager. Félicitations à Tasnim pour son parcours inspirant et son engagement sans relâche !

