Lina Lazaar ouvre l’espace d’art Ibraaz à Londres  

Fondé en 2011 en Tunisie par Lina Lazaar, la plateforme artistique Ibraaz sera inaugurée dans sa nouvelle maison au 93 Mortimer Street, à Londres, le mercredi 15 octobre 2025.

Ibraaz s’installera donc dans la capitale britannique en tant qu’«espace de partage et de connexion pour les cultures arabe, maghrébine et musulmane, reliant les diasporas londoniennes à la Majorité mondiale».

Dédié à l’art, à la culture et aux idées, Ibraaz inaugurera sa nouvelle maison dans un bâtiment classé Grade II de 10 000 pieds carrés au cœur de Londres, réaménagé en espace évolutif par l’architecte sud-africaine Sumayya Vally. Sur six étages, il programmera tout au long de l’année des expositions, des conférences, des projections, de la musique et des résidences pour sa bibliothèque, son café et sa librairie.

Soutenu par la Fondation Kamel Lazaar (KLF), le banquier d’affaires, père de Lina, un célèbre mécène, Ibraaz réunira artistes, écrivains, universitaires et praticiens de la culture de la région arabe et des diasporas, autour des arts et de la culture en Tunisie, au Maghreb et dans le monde arabe.

La KLF est à l’origine de plusieurs projets et manifestations culturelles en Tunisie en particulier le Centre d’art B7L9, à Bhar Lazreg, près de la Marsa, et la Biennale d’art contemporain «Jaou Tunis», un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs d’art contemporain lancé en 2013.

Lina Lazaar, vice-présidente de KLF, était auparavant spécialiste en art contemporain chez Sotheby’s Londres. Tout au long d’une décennie, elle a été le fer de lance du développement du marché de l’art contemporain arabe et iranien sur le marché international, y compris le lancement des enchères Sotheby’s au Moyen-Orient.

Elle a également été commissaire d’expositions d’art contemporain en Europe et au Moyen-Orient.

Organisé par les artistes Imed Alibi, Shumon Basar et Hammad Nasar, le programme d’ouverture comprend des concerts, des performances, des lancements de livres, des projections, des salons et des rassemblements explorant les idées et la politique qui façonnent notre présent planétaire.

La cheffe et conservatrice culinaire franco-tunisienne Boutheina Bensalem dirigera Oula, une approche ancrée dans le terroir tunisien et les habitudes alimentaires matriarcales. Sa cuisine célèbre le patrimoine culturel à travers la communauté et la narration.

L’exposition inaugurale, prévue du 15 octobre 2025 au 15 février 2026, est lancée avec ‘‘Le Parlement des fantômes’’ de l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama.