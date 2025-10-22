Rencontres à Tunis sur l’art et la contestation environnementale

Le Goethe-Institut de Tunis propose un double programme dédié à l’art contemporain, à l’écologie et aux pratiques curatoriales. Trois ateliers sont proposés du 22 au 24 octobre 2025 dans le cadre du projet international «Techno-écologies et corps de la mémoire : l’environnement comme champ de bataille», ainsi qu’une masterclass les 25 et 26 octobre en partenariat avec Archivart à La Marsa.

Ce projet, organisé par Marianna Liosi et initié à Berlin par le Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, explore l’environnement comme un «champ de bataille» où se croisent tensions politiques, sociales et écologiques, reliant mémoire, technologie et écologie. Ce thème est d’une grande actualité en Tunisie en pleine crise écologique à Gabès liée aux rejets toxiques des usines du Groupe chimique tunisien (GCT) dans l’atmosphère et la mer Méditerranée.

Le programme satellite en Tunisie reprend les thématiques développées par l’Institut culturel allemand de Berlin avec des projections, des discussions et des ateliers.

Trois ateliers sont programmés à Tunis, tous les jours de 10h à 15h, dans les locaux du Goethe-Institut. Parmi les intervenants figurent l’artiste et pédagogue Bochra Taboubi, l’artiste chercheur et écrivain Dennis Dizon, et la commissaire d’exposition et activiste écologiste Aigerim Kapar. Les thèmes abordés vont de la création spéculative de créatures extrêmophiles à la «mémoire de l’eau» et aux pratiques décoloniales.

Les séances sont gratuites, sur inscription et sous réserve de disponibilité.

Le projet tunisien est développé en collaboration avec eSseda.lab et Mecam – Centre Merian d’études avancées au Maghreb, qui a soutenu la diffusion régionale de l’exposition et de son contenu.

Ce week-end, une masterclass sur les pratiques curatoriales contemporaines aura lieu à Archivart, 11 rue Nelson Mandela, Jinene Eddonia, La Marsa, de 10h à 15h. Cette deuxième édition est animée par l’historienne de l’art et commissaire d’exposition indépendante Charlotte Bank, et met l’accent sur le commissariat transculturel et l’activation des expositions comme espaces de critique sociale et d’émergence de récits oubliés. Cette masterclass s’inscrit dans le cycle «Artistes et commissaires d’exposition : Rencontres sur l’art contemporain», lancé en 2025 par le Goethe-Institut avec des invités tels que Steve Sabella et Charlotte Bank elle-même, et destiné aux artistes, commissaires d’exposition, professionnels et étudiants du domaine.

«Techno-écologies et corps de mémoire» a été inauguré à Berlin à l’été 2025 avec une exposition collaborative, des installations et des événements publics au Kunstraum Kreuzberg/Bethanien.

Le projet est ensuite étendu à d’autres villes, dont Tunis, grâce à des programmes satellites. Sa direction artistique est assurée par Marianna Liosi et s’appuie sur le cadre conceptuel de l’«environnement contesté» et sur les liens entre corps, territoires et technologies.