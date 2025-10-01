Flottille Soumoud | Des navires interceptés par l’armée israélienne !

L’armée israélienne a intercepté, dans la soirée de ce mercredi 1er octobre, quatre navires principaux de la flottille Soumoud en route vers Gaza.

Après avoir encerclé les navires, l’armée sioniste a sommé la flottille de changer de cap, ce que les militants ont refusé, estimant que la loi internationale leur permet de transporter et de fournir l’aide humanitaire à Gaza en rappelant que leur mission est pacifique et non violente.

Le comité Al-Soumoud a par ailleurs annoncé l’arrestation de 70 personnes, alors que les autres navires poursuivent leur chemin vers Gaza.

De son côté, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France Jean-Noël Barrot, a affirmé que la flottille humanitaire, qui se trouvait au large de l’Égypte, est en cours d’arraisonnement par Israël.

Y. N.