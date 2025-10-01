Flottille Soumoud | Le Tunisien Jihed Ferjani arrêté à bord du navire Sirius (Vidéo)

Le Tunisien Jihed Ferjani qui se trouvait à bord du navire Sirius a été arrêté, dans la soirée de ce mercredi 1er octobre 2025, par les forces navales israéliennes qui ont intercepté plusieurs bateaux de la flottille Al Soumoud.

Al Soumoud, qui a dénoncé, une grave violation du droit international a rappelé que la mission du convoi est humanitaire visant à transporter de l’aide aux habitants de Gaza.

Au centre-ville de Tunis et dans d’autres villes à l’instar de Sousse et Sfax, des dizaines de Tunisiens organisent des rassemblements en solidarité avec la flottille Al Soumoud, en attendant une réaction officielle d’autant que d’autres navires sont encerclés et que les arrestations par l’armée sioniste se poursuivent cette nuit.

