Exposition à la Marsa sur l’architecture italienne en Tunisie

À partir du 9 octobre 2025, le palais Ahmed Bey, sis à la Marsa et nouvellement restauré accueillera une exposition itinérante et pédagogique intitulée : «Italianisances : la présence italienne dans l’architecture tunisienne.» Cette exposition ambitionne de révéler, à un public aussi large et divers, l’influence italienne dans l’architecture de la ville de Tunis et de ses environs. (Ph. Une touche architecturale italienne dans la mosquée de Halfaouine à Tunis).

Si la présence italienne dans l’architecture tunisienne remonte au XVIe siècle et se donne à voir dans certaines mosquées et palais beylicaux, elle atteint son apogée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à la faveur de grandes vagues de migrations italiennes, comme en témoigne les quartiers dits francs ou européens de la ville de Tunis.

Véritable archive vivante et visuelle, l’exposition fait voyager le visiteur à travers un récit qui, dévoilant l’apport des architectes et des artisans italiens, révèle la richesse des rencontres des cultures, créatrice d’une innovation et d’une spécificité esthétique.

Le fil conducteur de l’exposition se déploie en quatre volets thématiques : 1- Novocentooul’influence italienne dans la ville européenne du XIXᵉ siècle (quartier franc), marquée par l’Art Nouveau, l’Art Déco et l’Éclectisme ; 2- Mosquées et Torba – Baroque et rococo: l’influence italienne dans les édifices religieux de la médina de Tunis; 3- Palais beylicaux, l’empreinte italienne: l’influence italienne dans les palais et résidences beylicaux dans Tunis et ses environs, et 4- Habitat rural italien: mémoire des villages de la basse vallée de la Medjerda.

Présentée sous la forme d’un corpus composé de 13 panneaux, l’exposition révèle la présence et la profondeur de l’empreinte italienne tant dans la ville de Tunis et ses environs que dans les villages de la basse vallée de la Medjerda, à travers essentiellement les photographies des façades et des éléments décoratifs des édifices sélectionnés et des textes de chercheurs et souligne la maîtrise des techniques constructives, le jeu des compositions, la polychromie des matériaux et la rigueur du détail.

Le choix du palais Ahmed Bey, joyau récemment rouvert, marqué par une forte influence italienne, et première escale de l’exposition, est à lui seul porteur d’un message qui appelle à la réhabilitation des lieux oubliés, à la valorisation et préservation d’un patrimoine en péril. L’événement se prolongera ensuite à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (Enau), du 13 au 19 octobre, puis à El Teatro d’El Mechtel, du 21 au 31 octobre.

Les journées inaugurales, du 9 au 12 octobre, au palais Ahmed Bey, proposeront une immersion riche et plurielle, mais aussi des rencontres et dialogues avec les chercheurs et les organisateurs de l’exposition.

Le vernissage qui se tiendra le jeudi 9 octobre, à 17h, au palais Ahmed Bey, invite les amateurs de patrimoine, d’architecture et d’histoire à une expérience de découverte et à la célébration d’un savoir-faire où s’entremêlent la mémoire italienne et l’identité tunisienne.

L’exposition est organisée par l’Association Nous Tous, les Archives de la Mémoire des Italiens de la Tunisie (Amit), le Laboratoire d’archéologie et d’architecture maghrébines (Laam) et le centre culturel Dante Alighieri de Tunisie, avec le soutien de la Fondation Rosa Luxemburg.

