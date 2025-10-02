Impôts | Derniers délais pour le dépôt des déclarations fiscales  

Le dernier délai pour le dépôt des déclarations fiscales mensuelles pour les sociétés affiliées au système de la déclaration et du paiement à distance a été fixé au 20 octobre, indique un communiqué publié ce jeudi 2 octobre 2025 par la direction générale des impôts.

Le dernier délai pour le dépôt des déclarations fiscales mensuelles pour les personnes physiques a été fixé, quant à lui, au 16 octobre. Le même délai a été fixé pour le dépôt des déclarations trimestrielles pour les personnes soumises au régime forfaitaire et rattachées au régime réel.

La date du 28 octobre a été fixée pour le dépôt des déclarations fiscales mensuelles pour les sociétés non soumises au système de la déclaration et du paiement à distance.

I. B.