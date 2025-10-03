Des vents forts attendus cette nuit en Tunisie | Les zones concernées

Dans une alerte publiée, ce vendredi 3 octobre 2025 , l’Institut national de météorologie (INM) a alerté contre de vents forts prévu toute la nuit dans certaines régions.

Ces vents forts sont principalement annoncés dans le golfe de Tunis ainsi que sur les côtes Est du pays, où la mer sera aussi très agitée, ajoute l’INM, les vents souffleront du secteur nord à nord-ouest

La même source ajoute que des passages nuageux sont attendus sur l’ensemble du territoire et que les températures nocturnes, à la baisse varieront entre 13 et 19°C dans les zones de l’ouest du nord et du centre, et entre 20 et 25°C dans le reste des régions du pays.