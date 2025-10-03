Kairouan | Enquête sur l’empoisonnement de chats dans un restaurant universitaire

L’Association Rahma pour la protection des animaux a saisi la justice après l’empoisonnement de plusieurs chats dans un restaurant Universitaire à Kairouan.

Dans son communiqué, l’association a tenu à exprimer sa gratitude envers le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Kairouan qui a fait preuve d’une réactivité exemplaire en autorisant l’ouverture d’une enquête urgente.

La police judiciaire a été chargée d’effectuer les investigations nécessaires afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’identifier les responsables de cet acte lâche et odieux, ajoute l’association qui a par ailleurs souligné l’engagement pour la cause animale de l’avocat Hamed Magrebi.

« Son engagement et sa détermination à défendre les droits de ces chats morts tragiquement par empoisonnement sont remarquables. Me Magrebi a pris cette affaire à cœur, s’assurant que justice soit rendue pour ces victimes innocentes. Son action est essentielle pour que la vérité éclate et que les auteurs de cet acte reçoivent la sanction qu’ils méritent », ajoute encore l’Association Rahma.

