Solidarité Palestine | Mouheb Snoussi, une histoire de bravoure

Arrêté pour sa participation à la flottille Soumoud, le militant tunisien Mouheb Snoussi a été violenté par la police israélienne au port d’Ashdod, après avoir brandi un drapeau palestinien.

Mouheb Snoussi militant dans l’âme et depuis son jeune âge, élevé notamment dans les rangs du Watad aurpès du militant historique Chokri Belaïd ( assassiné le 6 février 2013 par des terroristes à El Menzah VI) ,a brandi le drapeau palestinien, qu’il avait caché entre ses vêtements lors de son arrestation sur le navire.

Il a pu le ressortir au port alors que le ministre de la sécurité nationale de l’entité sioniste, l’extrémiste Itamar Ben Gvir, proférait des menaces contre tous les participants à cette flottille humanitaire en les taxant de … terroristes !

Selon le comité juridique de la Flottille mondiale Al Soumoud, Mouheb Snoussi, bien que violemment agressé par la police israélienne, a le moral au zénith, lui qui depuis jeune âge a toujours été engagé pour la cause Palestinienne. Au départ de la flottille, il avait par ailleurs décrit son départ pour Gaza comme un rêve d’enfance et s’est dit chanceux de pouvoir participer à cet élan humain et de pouvoir faire face à l’entité sioniste.

Mouheb Snoussi, juriste de formation et fils de Me Nizar Snoussi, membre du comité de défense de Belaïd, a par l’intermédiaire de son avocat, adressé ses salutations au peuple tunisien et à toutes les nations libres, sans oublier d’appeler à poursuivre la pression internationale pour obtenir la libération de tous les participants de la Flottille Al Soumoud et pour mettre fin au génocide commis par Israël contre le peuple palestinien.

Y. N.