Soumoud | Des nouvelles de Wael Naouar violenté dans la prison de Ketziot

L’organisation Abdallah a indiqué, ce samedi 4 octobre 2025, que ses avocats ont pu obtenir des informations sur la situation du Tunisien Wael Naouar, violenté dans la prison israélienne de Ketziot, où il est détenu après sa participation à la flottille Soumoud.

Victime de plusieurs coups, son état de santé est préoccupant, mais il a catégoriquement refusé d’être examiné par un médecin relevant de l’entité sioniste, affirment les avocats, en ajoutant que Wael Naouar garde toutefois le moral plus que jamais

La me source a ajouté qu’un ordre d’expulsion a été émis à l’encontre de Wael Naouar, mais il est toujours en détention, alors que l’équipe juridique prévoit de déposer demain une demande officielle de visite afin de constater directement son état de santé et sa situation à la prison de Ketziot.

Wael Naouar, ancien secrétaire général de l’Uget et militant engagé pour la cause palestinienne, les droits et les libertés, est le porte-parole de la flottille maghrébine Soumoud. Peu avant que l’armée israélienne ne procède aux arrestations des navires, il avait adressé un message radio aux autorités israéliennes, en rappelant que cette initiative vise à briser le blocus imposé à Gaza et à permettre l’acheminement d’une aide humanitaire.

« Vous n’avez pas le droit nous arrêter… nous transportant de la nourriture et du lait pour bébé Nous intercepter serait un nouveau crime de guerre parmi tant d’autres que vous ne cessez de commettre en tuant femmes et enfants… Laissez nous passer pour aider Gaza… Vive la Palestine libre !» , avait-il notamment lancé.

Y. N.