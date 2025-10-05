Journée mondiale des animaux | Le bien-être de l’homme est indissociable de celui de l’animal

La Journée mondiale des animaux, célébrée chaque année le 4 octobre, constitue une occasion importante pour réfléchir à notre relation avec les êtres vivants qui partagent notre planète.

C’est un moment privilégié pour raviver notre conscience du rôle essentiel que jouent les animaux « qu’ils soient domestiques ou sauvages, petits ou grands » dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes.

Ils sont des partenaires silencieux mais indispensables dans notre quête d’un environnement durable et d’une santé mondiale intégrée.

Dans ce contexte, la Direction Générale des Services Vétérinaires réaffirme le rôle vital du médecin vétérinaire, qu’il exerce dans le secteur public ou privé, en tant que première ligne de défense pour la santé animale, et, par extension, pour la santé humaine et la protection de l’environnement.

Cette mission s’inscrit pleinement dans le cadre du concept de « Une seule santé » (One Health), qui met en évidence l’interdépendance entre la santé de l’homme, des animaux et des écosystèmes.

À travers la surveillance épidémiologique, la prévention, la vaccination et l’encadrement sanitaire, les vétérinaires du secteur public et privé œuvrent quotidiennement à la protection du cheptel national et à la prévention des maladies zoonotiques. Ils jouent également un rôle essentiel d’accompagnement des éleveurs, de soins et de bien-être animal, contribuant ainsi à la promotion des valeurs de protection et de respect des animaux, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des produits d’origine animale.

Cette journée est aussi un appel collectif à assumer nos responsabilités, individuelles et communautaires, envers les animaux par l’amélioration des pratiques d’élevage, l’adoption de comportements de consommation responsables, le soutien aux initiatives de protection animale et la promotion d’une culture du respect de la vie auprès des jeunes générations.

Le bien-être de l’homme est indissociable de celui de l’animal. Le respect que nous portons à ces êtres vivants traduit notre attachement aux valeurs de compassion, d’équilibre et de coexistence nécessaires à la construction d’un avenir sûr et durable pour tous.

En cette occasion, la Direction Générale des Services Vétérinaires réaffirme son engagement, aux côtés de l’ensemble des vétérinaires et des partenaires nationaux et internationaux, à poursuivre les efforts pour Une seule santé… Un seul monde… Un avenir commun.

Direction Générale des Services Vétérinaires