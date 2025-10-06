Enseignement de base | Le Syndicat confirme le maintien de la grève

La grève des enseignants de la primaire vont main,tenir leur grève générale, annoncée pour demain mardi 7 octobre 2025 dans toutes les régions du pays.

Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l’enseignement de base Ikbel Azzabi, a confirmé qu’en l’absence d’une séance de conciliation et d’un dialogue attendu par le ministère de l’Éducation et/ou du département des Affaires sociales, il a été décidé de maintenir ma grève.

Les enseignants sont déterminés « à faire entendre leurs revendications légitimes après plus de six mois de silence et d’absence de dialogue de la partie officielle, notamment le ministère de l’Éducation qui a fermé toutes les portes de la négociation », souligne la partie syndicale.