Journée scientifique à la CST | Prévention et résilience face aux catastrophes naturelles

La Cité des Sciences à Tunis (CST) se met à l’heure de la prévention et de la résilience face aux catastrophes naturelles et organise à cet effet une journée scientifique qui se tiendra ce samedi 11 octobre 2025

Face à la multiplication des événements extrêmes (inondations, sécheresses, incendies de forêts, vagues de chaleur et érosion côtière), cette initiative vise à sensibiliser le grand public, et en particulier les jeunes, aux risques naturels et aux mécanismes de prévention.

L’un des objectifs majeurs est de mettre en lumière le rôle essentiel de la science – notamment la météorologie, l’environnement et les géosciences – dans l’anticipation, la modélisation et la réduction de l’impact des catastrophes. La journée insistera également sur l’importance des gestes utiles qui sauvent en situation de crise.

L’entrée est libre et gratuite pour tous et un programme riche est attendu, avec l’intervention d’experts qui aborderont des sujets clés de la prévention des catastrophes pour « Reconnaître et agir face aux risques ».

Cette journée est organisée en partenaires avec le ministère de l’Environnement, l’Institut National de la Météorologie (INM) ainsi que la protection civile, des ONG environnementales et des associations de jeunes.

