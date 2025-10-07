Nabeul | Condamné à mort, Saber Chouchane finalement libéré

Saber Chouchane, condamné à mort en première instance pour des statuts Facebook a finalement été libéré, ce mardi 7 octobre 2025.

C’est ce qu’indique son comité de défense, en se réjouissant de cette décision de justice, qui selon Me Leila Haddad aurait été prise après intervention du chef de l’État Kaïs Saïed, à en croire ses dires.

Rappelons que cette affaire de condamnation à mort sur décision de la chambre criminelle du tribunal de première instance de Nabeul pour des posts jugés offensant pour le président de la république, a suscité l’indignation générale en Tunisie et ailleurs.

Saber Chouchane, travailleur journalier et père de trois enfants, avait été arrêté et traduit devant le pôle anti-terroriste du tribunal de première instance de Tunis, mais le caractère terroriste n’ayant finalement pas été retenu, l’affaire a été renvoyée de nouveau au ministère public du tribunal de première instance de Nabeul.

Après sa condamnation à la peine capitale sur la base de l’article 72 du code pénal tunisien, il a bénéficié du soutien de nombreuses parties, notamment des associations de défense des droits humains et le principal juge ayant rendu ce verdict a été administrativement sanctionné.

Y. N.