Pédiatrie | Tunisie : Décès du Pr Saayda Ben Becher

La Société Tunisienne de Pédiatrie (STP) a annoncé avec une profonde tristesse le décès de son ancienne présidente Pr Saayda Ben Becher, survenu le 7 octobre 2025.

« Éminente professeure en pédiatrie, le Pr Ben Becher a consacré sa vie à la santé et au bien-être des enfants, à la transmission du savoir et à l’excellence médicale », a commenté la Société Tunisienne de Pédiatrie qu’elle a présidé durant deux mandats.

Pr Saayda Ben Becher, enseignante et clinicienne, était ancienne cheffe de service des urgences et consultations (PUC) à l’hôpital d’enfants de Tunis, décrite par ses consœurs et confrères comme une femme rigoureuse, engagée et bienveillante.

« Enseignante passionnée et clinicienne dévouée, elle a marqué plusieurs générations de médecins particulièrement des pédiatres par son exigence, sa rigueur et son humanité… La communauté pédiatrique perd une figure d’une grande valeur scientifique et humaine », ajoute encore la même source.

Pr Saayda Ben Becher sera accompagnée à sa dernière demeure demain mercredi 8 octobre 2025 au cimetière du Djellaz à 16h. La levée du corps se fera à son domicile au 3 rue du Mali, le Belvédère à 15h30, annonce sa famille.

Y. N.