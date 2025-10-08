ArtiCrea 2025 | Vitrine de l’artisanat d’art tunisien

La deuxième édition du salon professionnel de l’artisanat d’art en Tunisie, ArtiCrea, se tient du 6 au 12 octobre 2025 au Parc des expositions du Kram à Tunis. Un événement qui met en lumière la diversité des produits tunisiens qui mêlent savoir-faire artisanaux et richesse créative, permettant aux acheteurs, distributeurs et amateurs d’artisanat du monde entier de se connecter avec de nombreuses entreprises artisanales.

Ce salon est organisé par l’Office national de l’artisanat (Onat) en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), la Fédération nationale de l’artisanat et la Société des foires internationales de Tunis, dans le cadre du projet Tounes Whijetouna (Tunisie créative), cofinancé par l’Union européenne (UE) et l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).

ArtiCrea est le premier salon en Tunisie exclusivement dédié à l’artisanat d’art : un espace de rencontre, de création et de promotion de l’artisanat local, réunissant designers, artisans, institutions et acteurs du secteur.

«L’Italie soutient l’artisanat tunisien et son lien avec le savoir-faire italien», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, lors de sa participation à la cérémonie officielle d’inauguration.

«L’artisanat tunisien est un patrimoine immatériel inestimable, incarnant des siècles de tradition et de savoir-faire transmis de génération en génération. Véritable pilier de l’identité culturelle tunisienne, il joue un rôle crucial dans le développement économique et social du pays», écrit Leila Msellati, directrice générale de l’Onat. Elle ajoute : «L’artisanat est un des secteurs économiques des plus florissants en Tunisie, en témoigne les recettes d’exportation des produits artisanaux tunisiens qui ont atteint plus de 40 millions d’euros en 2022. Un secteur important pour le pays puisqu’il fournit plus de 7000 emplois directs et contribue à hauteur de 4,5 % au PIB. Ce dynamisme économique reflète non seulement la qualité des créations artisanales, mais aussi la capacité des 300 000 artisans que comptent le pays à innover et à s’adapter aux marchés internationaux tout en conservant leurs techniques traditionnelles.»

Le salon ArtiCréa offre aux professionnels du monde entier une vitrine exceptionnelle de l’artisanat tunisien. ArtiCréa incarne ainsi les valeurs de l’Office National de l’Artisanat dont la mission est la promotion et la valorisation de l’artisanat Tunisien pour que cette richesse culturelle et créative continue de rayonner à travers le monde.

I. B.