Algérie vs Somalie en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Les Fennecs à un pas du Mondial 2026 ! Ce jeudi 9 octobre 2025, l’équipe d’Algérie affronte la Somalie au stade Miloud Hadefi d’Oran dans un match décisif des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Leaders incontestés du groupe G, les Verts de Vladimir Petkovic, emmenés par Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Nabil Bentaleb, visent une victoire éclatante pour valider leur ticket dès aujourd’hui. Avec le probable début de Luca Zidane en goal et une compo offensive en 4-3-3, nos guerriers du désert n’ont qu’un objectif : rugir fort face à une Somalie outsider mais combative.