Cessez-le-feu à Gaza | La Tunisie salue la résistance héroïque du peuple palestinien

La Tunisie réaffirme une fois de plus sa position ferme et de principe en soutien aux luttes du peuple palestinien et à son droit à l’autodétermination. Elle exprime sa satisfaction quant à l’accord obtenu pour un cessez-le-feu à Gaza, après deux années de crimes de génocide systématique ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent.

La Tunisie salue la résistance héroïque du peuple palestinien courageux et rend hommage à ses nobles sacrifices ainsi qu’au sang pur versé face à la machine de mort et de destruction sioniste, pour défendre son droit à la liberté et à l’émancipation totale.

Tout en saluant les efforts arabes et internationaux qui ont conduit à cet accord, la Tunisie met en garde contre les dangers d’un nouvel manquement du régime sioniste à ses engagements, et appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour garantir la pérennité du cessez-le-feu à Gaza, lever complètement le blocus, et permettre sans délai au peuple palestinien de recevoir l’aide humanitaire ainsi que de reconstruire sa terre, afin d’assurer des conditions de vie humaine dignes, fondées sur la sécurité et la dignité.

La Tunisie souligne également que la conclusion d’un accord de cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de la communauté internationale de poursuivre les responsables de l’entité occupante afin de les traduire en justice pour les crimes de génocide et les actes de répression collective qu’ils ont commis. Elle réaffirme son rejet catégorique de toutes les tentatives visant à déplacer le peuple palestinien frère de sa terre et à liquider sa juste cause.

La Tunisie réitère son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien pour la récupération de ses droits historiques inaliénables et imprescriptibles, et pour l’établissement de son État indépendant, pleinement souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Sharif pour capitale.

Communiqué