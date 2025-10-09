Exercice de la médecine | Le Cnom met en garde contre les diplômes non validés

Dans un communiqué publié le 8 octobre 2025, le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie (CNOM) a sonné l’alarme et clarifie la législation concernant l’exercice de la médecine.

Le Conseil rappelle que, conformément à l’arrêté du Ministre de la Santé du 22 mai 2023, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l’exercice de la médecine, seules les habilitations et compétences reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Médecins donnent droit à l’exercice d’une activité médicale spécifique.

Toute compétence doit être justifiée par un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine tunisienne ou par un diplôme équivalent reconnu selon la réglementation en vigueur.

En conséquence, les formations dispensées en dehors des cadres académiques ou universitaires agréés, et non validées par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, ne confèrent aucune qualification, ne permettent pas l’exercice de la compétence concernée et ne peuvent en aucun cas être mentionnées dans la communication médicale.

Le Conseil rappelle que tout exercice en dehors de l’habilitation reconnue expose son auteur aux sanctions prévues par la loi n°91-21 du 13 mars 1991.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie