Le Tunisien Walid Mattar primé au 36e Festival du film arabe de Fameck

Le film ‘‘Le Pont’’ du réalisateur tunisien Walid Mattar a reçu le Prix du Jury Jeunes du 36e Festival du film arabe de Fameck – Val de Fensch (France), dont la cérémonie de palmarès s’est déroulée hier soir, samedi 11 octobre 2025. Bande-annonce.

Synopsis : Foued, jeune réalisateur, Safa, instagrameuse et Tita, rappeur, sont sur le tournage d’un clip quand par hasard ils tombent sur un paquet qui va les embarquer dans une sale affaire.

À la frontière entre deux mondes, ‘‘Le Pont’’ explore avec justesse les liens invisibles qui unissent les destins, entre exil, travail, espoir et désillusions. Un récit réaliste et poignant.

Au palmarès, ‘‘Songs of Adam’’ réalisé par l’irakien Oday Rasheed (2024) a été couronné du Grand Prix.

Prix de la Presse a été décerné à ‘‘La petite dernière’’ (2025) réalisé par la Franco-tunisienne Hafsia Herzi

Le Prix du Documentaire est revenu à ‘‘La vie de Siham’’ (2025) de l’Egyptien Namir Abdel Messeeh.

Le Prix du public a été décerné à ‘‘Sur la route de papa’’ d’Olivier Dacourt et Nabil AitakkaouaIi (2025)