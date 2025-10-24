“Le Pont” de Walid Mattar poursuit son rayonnement à l’international

Après avoir remporté le Prix du Jury Jeunes lors de la 36ᵉ édition du Festival du film arabe de Fameck en France, “Le Pont” de Walid Mattar est nommé à plusieurs distinctions au Africa Movie Academy Awards.

Parmi les Prix remportés par « Le Pont », on compte notamment notamment :

Meilleur scénario

Meilleur second rôle féminin (Zohra Chtioui dans le rôle de “Zohra”)

Meilleure musique originale (Mohamed Amine Hamzaoui et Najmeddine Jlassi)

Meilleur son

Le film a également été sélectionné en compétition officielle des longs métrages de fiction à la 13ᵉ édition du Festival International du Film Arabe d’Oran, qui se tiendra du 30 octobre au 5 novembre 2025.

Cette distinction reflète l’alliance féconde entre une création collective exigeante et un soutien institutionnel éclairé, et consacre la place singulière que le cinéma tunisien continue d’occuper dans le paysage arabe, africain et international.

Communiqué

© 📷 Loïc Wacziak – Festival du film arabe de Fameck