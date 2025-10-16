Le Festival de la harissa du 17 au 19 octobre 2025 à Nabeul

Du 17 au 19 octobre 2025, Dar Nabeul célèbrera la Harissa, produit phare du Cap Bon, à travers des rencontres avec les producteurs et productrices de Harissa, des découvertes des saveurs locales et une immersion dans le savoir-faire traditionnel.

Nouveauté de cette édition : les artisanes de céramique de Nabeul, lauréates du concours ARTITERROIR exposeront leurs créations inspirées du piment, ingrédient emblématique de la Harissa, symbole fort du terroir de la région.

Organisé par L’ASVN – Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul dans le cadre de la stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits du terroir qui est mise en œuvre par le Ministère de l’Agriculture en partenariat avec l’APIA – Agence de Promotion des Investissements Agricoles.

Il a été appuyé par le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT Tunisie) soutenu par le Secrétariat d’Etat à l’économie et mis en œuvre par ONUDI Tunisie.