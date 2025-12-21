Meurtre d’un chauffeur de taxi à Kairouan lors d’un braquage  

Un chauffeur de taxi d’une quarantaine d’années est décédé ce matin, dimanche 21 décembre 2025, à Kairouan des suites de graves blessures subies lors d’un braquage. Son agresseur l’a poignardé à plusieurs reprises au cou et à la poitrine avec un objet tranchant. Malgré les efforts déployés pour le réanimer après son transport d’urgence à l’hôpital des Aghlabides, il a succombé à ses blessures.

Selon Diwan FM, citant une source sécuritaire, l’auteur présumé du meurtre et son complice ont rapidement été identifiés et arrêtés, et ils ont avoué les faits.

Il convient de noter que ces agressions sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers temps, visant principalement les chauffeurs de taxi, surtout tard le soir.

I. B.