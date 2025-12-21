Tunisie | Du nouveau dans la vignette automobile en 2026

La taxe de circulation ou vignette automobile passe à l’ère numérique. À partir du 1er janvier 2026, l’autocollant sur le pare-brise est supprimé. Le contrôle se fait désormais par scan de la plaque d’immatriculation et le paiement peut s’effectuer en ligne.

Les taxes de circulation peuvent désormais être réglées auprès des recettes des finances ou en ligne, conformément à un arrêté conjoint des ministres des Finances, de l’Intérieur, des Transports et des Technologies de la communication, en date du 19 décembre 2025.

Publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) n°151, le texte précise que les taxes de circulation applicables aux voitures particulières, aux motocyclettes et aux véhicules utilitaires peuvent être acquittées directement auprès des recettes des finances ou par des moyens électroniques fiables, dans les délais prévus par la législation en vigueur.

Un récépissé papier est délivré, en cas de paiement direct auprès des recettes des finances, tandis qu’un récépissé électronique est remis pour les paiements effectués en ligne.

À cet effet, le ministère des Finances met à la disposition des structures de contrôle des interfaces numériques leur permettant de vérifier, en temps réel, le règlement des taxes de circulation exigibles.

L’arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.