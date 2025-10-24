Tunis | Le président de Nama Tounes reste en détention

La demande de libération du président de l’association Nama Tounes et ancien dirigeant du parti islamiste Ennahdha Abdelkrim Slimane a été rejetée ce vendredi 24 octobre 2025.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du tribunal de première instance de Tunis a refusé de libérer le président de l’association et a également reporté le procès à une date ultérieure, qui n’a pas été précisée.

On notera que le président de l’association Nama Tounes, arrêté en décembre 2022, est accusé dans une affaire de blanchiment d’argent et de financements étrangers suspects. Accusations visant plusieurs autres accusés dans cette même affaire.

Y. N.