Ambassade de Suède | EPD s’implante en Tunisie : Un grand pas pour l’industrie durable

L’ambassade de Suède en Tunisie a participé à l’inauguration du bureau Environmental Product Declaration (EPD), programme mondial de déclarations environnementales, en Tunisie.

Les déclarations environnementales de produits (EPD) présentent des informations transparentes, vérifiées et comparables sur l’impact environnemental des produits et services tout au long de leur cycle de vie.

EPD International aide les entreprises à obtenir ces déclarations environnementales certifiées (EPD) et favorise la transparence et la durabilité dans tous les secteurs.

Cela est de plus en plus important pour les entreprises afin de renforcer la confiance, de répondre aux exigences des clients et des autorités et d’obtenir des avantages concurrentiels.

Sebastiaan Stiller, PDG d’EPD International, était venu pour présenter l’entreprise et rencontrer le PDG d’EPD Tunisie monsieur Imed Gharbi, des clients et des membres de la Chambre de commerce Tuniso-Suédoise.

Communiqué